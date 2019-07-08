ربط 63 جهة حكومية بالشبكة الإلكترونية الاتحادية

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد الجهات الحكومية التي تم ربطها بالشبكة الإلكترونية الاتحادية 63 جهة منها 7 حكومات محلية و56 جهة اتحادية، في خطوة تعكس مدى التطور الذي شهدته هذه المنصة الرائدة التي جرى إطلاقها قبل نحو 3 سنوات.

ويوفر المشروع الذي يأتي في إطار خطة الحكومة الذكية للتحول الإلكتروني وصولاً آمناً وسلساً إلى جميع الجهات الاتحادية.

كما يسهم المشروع في تقديم الخدمات بين الجهات ضمن بيئة إلكترونية آمنة. وهو ما يحقق بدوره الهدف المتمثل في دعم جهود تكامل الخدمات بين الجهات الحكومية. ويخدم في الوقت نفسه توجهات الحكومة في إنشاء منصة ربط لحكومة متكاملة وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

كما يشكل خطوة داعمة لجهود تحقيق السعادة للمتعاملين بتسهيل إجراءات إنجاز الخدمة، وتمكين الجهات من الوصول إلى المعلومات والوثائق الخاصة بهم عبر قواعد البيانات الخاصة بجهات أخرى، ما يسهم في تقديم خدمة سريعة.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات بدأت العمل على مشروع «الرابط الحكومي للخدمات» منذ نهاية شهر يوليو 2016، بعد إطلاق السحابة الذكية لحكومة الإمارات أحد مشاريع الشبكة الإلكترونية الاتحادية، التي توفر عمليات الربط الإلكتروني الآمنة.