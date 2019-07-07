كهرباء الشارقة تفتح برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن فتح باب التسجيل لبرنامج المنح الدراسية لطلاب وطالبات الثانوية المتفوقين للدراسة في جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة ابتداءا من 30 يونيو ويستمر التسجيل حتى 5 اغسطس .2019

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ، أن برامج المنح الدراسية للطلبة والطالبات المواطنين المتفوقين يأتي في اطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة ، بدعم الطلاب المتفوقين وتخفيف أعباء التعليم عن الأسر وتكاتف جهود الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتوفير أفضل الفرص التعليمية بما يساهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل خاصة في التخصصات الفنية .

وقدم التهاني لطلاب وطالبات الثانوية العامة الناجحين والمتفوقين ، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في تقديم المنح الدراسية ودعم ومساندة الطلاب والطالبات المتوفقين. وأكد أن التعليم المتميز يعتبر أفضل استثمار وأحد أهم الأسس التي يعتمد عليها التطوير المستمر، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على دعم ومساندة الطلاب والطالبات المتفوقين وتوفير فرص التدريب العلمي بإدارات ومشروعات الهيئة المختلفة، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على إعطاء الوقت الكافي لتجهيز المستندات والتقديم للحصول على المنح الدراسية .

وأوضحت خوله بن هده رئيسة قسم المنح الدراسية بأنه سيتم استقبال الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتقدم الأوراق والمستندات المطلوبة بالألوان ،ولن تقبل أي أوراق تسلم باليد في مقر الهيئة أو فروعها أو أي جهة أخرى، ويستطيع الطالب الراغب في التقدم معرفة الأوراق المطلوبة للمنحة، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة كما يمكن الاستفسار عن أي بيانات عن المنح الدراسية في مكتب الرحمانية تقاطع رقم 6 بجوار مدخل مكاتب إدارة الخدمات المشتركة.

وأشارت إلى أن الهيئة ستقوم بفحص طلبات الحصول على المنح الدراسية بمعرفة لجنة مختصه وفقاً للشروط الخاصة التي أعلنتها الهيئة للحصول على المنح الدراسية لعام 2019 – 2020 ، وتتضمن النسبة المقررة للشهادة الثانوية 85% ودراسة الحالة الاجتماعية والمادية لولي الأمر ،من واقع المستندات والأوراق المقدمة من الطالب، ووفقاً لمتطلبات سوق العمل .