"تاكسي دبي" تُعيد 70% من مفقودات متعامليها خلال النصف الأول من 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات عن وصول عدد مفقودات مستخدمي مركبات الأجرة التابعة لها إلى 7 آلاف و408 مفقودات، خلال النصف الأول من 2019، والتي تنوّعت بين مقتنيات شخصية، وأجهزة إلكترونية، وثائق وجوازات سفر، وسبائك ذهب، وشيكات ومبالغ نقدية، وأن معدل استرجاعها وصل إلى 70 %.



وأشار الدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، إلى أن المؤسسة نجحت في إعادة ما يقارب 5220 مفقوداً إلى أصحابها، منها ما تم الإبلاغ عنه عن طريق مركز الاتصال التابع للمؤسسة وأخرى من قِبل سائقي مؤسسة تاكسي دبي.

حيث تم تسليم 70% منها الى أصحباها وتحويل ما تبقى إلى المناطق المختصة مثل شرطة دبي أو المطارات، وغيرها من الجهات القانونية المعنية، وذلك لإيصالها الى أصحابها في حال الإبلاغ عنها.



وأضاف: إن مؤسسة تاكسي دبي تعمل جاهدة على توصيل المعثورات إلى أصحابها في زمن قياسي، وتولي اهتماماً كبيراً بممتلكات متعامليها التي تُعتبر أمانةً يجب إرجاعها إلى أصحابها.

وإن المؤسسة وفرت عدة وسائل لمستخدمي مركبات الأجرة للإبلاغ عن مفقوداتهم، وهي: المراجعة الشخصية لصاحب المفقودة لقسم إسعاد المتعاملين بالمبنى الرئيس للمؤسسة بالمحيصنة، أو الاتصال هاتفياً بمركز الاتصال 8009090 ، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني ask.rta.ae ، مناشداً مرتادي مركبات الأجرة أن يحرصوا على مقتنياتهم، وأن لا يتوانوا عن الإبلاغ عنها.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، أن المؤسسة لديها مركز للتحكم والرقابة مزود بأحدث التقنيات الذكية، لمراقبة حركة تشغيل خدمة النقل، من حيث أداء السائقين وجودة الخدمة، والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن رصد أي متعلقات تخص المتعاملين.

وغيرها من المهام التي تضمن تحقيق رؤية الهيئة :تنقل آمن وسهل للجميع، مؤكداً أن المؤسسة لديها كوادر تتمتع بأعلى درجات الأمانة والنزاهة خاصة أن هيئة الطرق والمواصلات تضع أخلاقيات المهنة على سُلم أولوياتها، من أجل إسعاد الناس.