7 حدائق جديدة و3 ملاعب لأبناء مدينة العين بـ 10 ملايين درهم

المصدر: البيان الالكتروني

باشرت بلدية مدينة العين وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 7 حدائق جديدة، و3 ملاعب رملية في 4 مناطق متفرقة بمدينة العين هي سويحان وناهل والشويب والفقع.

وأشار الطرفان إلى أن المشروع يُنفذ على مساحة تبلغ 12100 متر مربع، بتكلفة تقارب الـ 10 ملايين درهم، ويُتوقع الانتهاء من أعماله في شهر أكتوبر من العام الجاري، حيث يعمل على تنفيذه حالياً أكثر من 47 عاملاً ومهندساً واستشارياً.

وأكد الجانبان سعيهما المتواصل إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتكريس قيم الاستدامة، والمحافظة على البيئة، وزيادة رقعة المساحات الخضراء، ووضع بصمات متميزة لمدينة العين مدينة الخضرة والجمال.

ويأتي مشروع إنشاء الحدائق في إطار حرص بلدية العين، وشركة مساندة على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة للدولة وفق خطة حكومة أبوظبي الهادفة إلى توفير أرقى مواصفات ومكونات البنى التحتية العصرية القادرة على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات النمو، وتُلبي تطلعات المجتمع في إيجاد متنزهات خضراء توفر الراحة والاسترخاء والهدوء، وتتيح ممارسة الهوايات والألعاب الترفيهية في بيئة صحية وآمنة.

وتولي حكومة أبوظبي اهتماماً كبيراً بإنشاء الحدائق وزيادة نسبة المساحات الخضراء، كما تهتم بنوعية الحدائق المقامة، وتحرص على تميزها وتلبيتها لجميع اهتمامات شرائح وفئات المجتمع.

وتستهدف الحدائق الجديدة التي تنفذها «مساندة» بالتعاون مع بلدية العين الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتوفير أماكن مناسبة لهم لممارسة الأنشطة والهوايات بصورة تعود على جميع أفراد الأسرة بالنفع والفائدة، إضافة إلى أنها ستشكل متنفساً لكافة أفراد المجتمع.

وعملت بلدية مدينة العين على دراسة سماكة أرضيات الملاعب حسب المقاييس العالمية، بالإضافة إلى حساب ارتفاع ألعاب ومكونات الحدائق على ألا يؤثر ذلك على استواء السطح النهائي للأرضيات، كما تعمل البلدية حالياً على دراسة المنطقة المحيطة بالملاعب والحدائق بهدف ربطها بأقرب ممر مشاة في المنطقة لتعزيز درجات الأمن والسلامة كافة.

وقامت البلدية بتنسيق عدد من الزيارات الميدانية لمجموعة من الحدائق المصغرة في إمارة أبوظبي للتأكد من مواصفات ومعايير الأرضيات المطاطية للحدائق والملاعب الجديدة بما يحقق أعلى مستويات الحماية والسلامة للأطفال، وراعت كذلك شروط الاستدامة في اختيار جميع المواد لتحقيق حدائق مستدامة ومتكاملة، وذلك ضمن الخطط التطويرية التي تنتهجها البلدية لتحسين الخدمات ولتوفير مرافق ترفيهية ورياضية تسهم في إيجاد مجتمع صحي وسليم.

وتفصيلاً، أوضحت شركة «مساندة» أن المشروع يتضمن إنشاء حدائق ألعاب للأطفال مسورة ومظللة بالكامل، وأيضاً ملاعب مسورة ذات أرضيات خاصة عالية الجودة تم تصميمها وفق أعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية، إضافة إلى مراعاة جوانب السلامة والأمان في حالة سقوط الأطفال.

وفيما يخص مواصفات الأرضيات، أفادت الشركة بأنه تم اختيار 3 نماذج من الأرضيات مختلفة عن بعضها البعض من حيث الألوان والرسومات التعبيرية المستخدمة فيها، مشيرة إلى أن كل الأرضيات تشترك من حيث درجة السلامة والأمان التي توفرها لمستخدمي الحديقة خصوصاً الأطفال، وذلك كون سماكة الأرضيات المطاطية المستخدمة تتناسب وأعلى لعبة في الحديقة، حيث تم تعميمها على كامل الحديقة وليس أسفل الألعاب فقط، وذلك حسب المقاييس العالمية المعتمدة.

ولزيادة درجة السلامة الممكنة تعتزم «مساندة» إحاطة قواعد الألعاب المعدنية بطبقة من المطاط لحماية الأطفال وتأمينهم في حال الوقوع أو الاصطدام بها.

وتتميز الملاعب بأنها ذات أرضيات عالية الجودة، حيث تم استخدام مادة تسمى الأكريليك المتكونة من عدة طبقات مختلفة، كل طبقة فيها تؤدي وظيفة خاصة بتأمين مرونة مناسبة، وطبقة نهائية ذات لون مريح للاعبين، فضلاً عن مراعاة جوانب السلامة والأمان في حال تعرض أي لاعب للسقوط.

وتُعطي المظلات الجديدة درجة تظليل لا تقل عن 95%، وكذلك تُخفف من درجة الحرارة صيفاً إلى أقصى حد ممكن، إضافة إلى أنها تزيد من درجة الحفاظ على الألعاب، واستدامتها لأطول فترة ممكنة، فضلاً عن تزويد الملاعب بأضواء كاشفة تؤمن درجة رؤية فائقة على أرض الملعب.