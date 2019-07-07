محمد بن راشد: نتهيأ لمستقبل يبدأ اليوم

المصدر: دبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حكومة دولة الإمارات نجحت في تحويل العمل الحكومي من روتين يومي إلى مجال لتطوير وابتكار الحلول القائمة على استشراف المستقبل على أسس علمية وضمن رؤية واضحة، ما ساهم بقطع مراحل مهمة في مسيرة صناعة المستقبل، مشدداً سموه على أن حكومة الإمارات تضع المواطن والمجتمع محوراً أساسياً في كافة برامجها وخدماتها.

جاء ذلك خلال تكريم سموه 120 موظفاً حكومياً تخرجوا في برنامج استشراف المستقبل، وحضور سموه تخريج دفعة جديدة من منتسبي «دبلوم خبراء الاتصال الحكومي».

وقال سموه في تخريج برنامج استشراف المستقبل: «نريد ترسيخ وعي الجاهزية للمستقبل في مختلف مجالات العمل الحكومي ليشكل القوة الدافعة لتطوير الحلول الاستباقية وابتكار الأدوات والوسائل الكفيلة بجعل المستقبل يبدأ اليوم».

وفي تخريج «دبلوم خبراء الاتصال الحكومي»، أكد سموه أن الاتصال هو حلقة الوصل بين الحكومة والمجتمع، وصانع جسور التواصل مع العالم، وقال سموه: «نريد لاتصالنا الحكومي أن يكون أكثر قرباً للمجتمع.. يبني وعياً وطنياً.. ويصنع قنوات متجددة تلامس حاجات الناس».