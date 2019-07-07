19154 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية بدبي في 6 أشهر

المصدر: دبي – وائل نعيم

نفذت بلدية دبي 19154 زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 18 ألفاً و292 زيارة روتينية، و862 زيارة متابعة، و538 زيارة أمر إداري، و398 زيارة عشوائية.

وقالت إيمان البستكي مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، لـــ«البيان»: يبلغ عدد المؤسسات الغذائية في دبي 17 ألف مؤسسة، مشيرة إلى أن بلدية دبي تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري 1903 بلاغات من الجمهور.

وأضافت: بحسب الجولات التفتيشية حصدت 17 % من المؤسسات على تقييم ممتاز و32 % على تقييم جيد جداً و26 % على تقييم جيد.

وأوضحت أن المخالفات الأكثر تكراراً التي تم رصدها تتعلق بحماية الأغذية من خطر التلوث خلال التحضير والتخزين، والنقل وأن يكون المبنى بحالة إنشائية جيدة محمية من الملوثات الخارجية، وأن يكون المحيط نظيفاً خالياً من الآفات، وتواجد المشرف الصحي فعال في المؤسسة الغذائية للإشراف على العمليات، إلى جانب تنظيف وصيانة المعدات بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن المؤسسات المتميزة تعتبر أحد أهم المؤشرات الاستراتيجية من المستوى الثاني، والتي يتم قياسها بقسم التفتيش الغذائي بشكل سنوي تراكمي يقاس بشكل ربع سنوي لمراقبة تحقيق مستهدفاتها والحفاظ على مدى تطورها.

وقالت، إن بلدية دبي تطبق برامج استراتيجية في سلامة الأغذية على المؤسسات الغذائية في إمارة دبي، إلى جانب التزام المؤسسات الغذائية بتطبيق الإجراءات الكفيلة برفع المستوى الصحي والفني لأدائها للوصول للمستوى المتقدم جداً، ومن البرامج المهمة تطبيق نظام تحليل المخاطر «الهاسب» على الفنادق وشركات التموين الغذائي، وزيادة فاعليته وهو نظام يستهدف المخاطر المتعلقة بالسلسلة الغذائية من المواد الخام حتى طاولة المستهلك.