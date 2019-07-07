توزيع 1803 مساكن بتكلفة تقديرية 2.2 مليار

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

توزع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خلال 2019 والعام المقبل، 1803 وحدات سكنية، بتكلفة تقديرية بلغت 2.2 مليار درهم، بواقع 500 مسكن تابعة لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في منطقة عود المطينة الأولى، بالإضافة إلى 397 مسكناً في المنطقة ذاتها تنفذها المؤسسة، و96 شقة سكنية في منطقة القوز الثانية، و464 شقة سكنية في المحيصنة الرابعة، وصولاً إلى مشروع إنشاء 346 مسكنا في حتا بمنطقة «مكن».

500 مسكن

ويتكلف مشروع إنشاء 500 مسكن التابع لمبادرات رئيس الدولة حوالي 539 مليون درهم، ويتكون من 292 مسكناً منفصلاً تتضمن 4 غرف نوم، و208 مساكن متلاصقة عبارة عن غرفتي نوم، فيما يتم تنفيذ المشروع بـ4 طرز معمارية هي المحلي والأندلسي، والإسلامي والحديث، وذلك بمساحات أراضٍ مختلفة.

ويتكون مشروع 397 مسكناً في منطقة عود المطينة الأولى والتي تنفذه المؤسسة من 3 نماذج، الأول عبارة عن 4 غرف نوم بعدد إجمالي 199 مسكناً، والثاني عدد 3 غرف نوم بعدد إجمالي 99 مسكناً، والثالث عدد 3 غرف نوم بعدد إجمالي 99 مسكناً، فيما يتكلف المشروع حوالي 564 مليون درهم ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في نهاية العام الحالي.

ويتكون النموذج الأول للمشروع من 4 غرف نوم مكون من دورين بمساحة إجمالية للنموذج 4234 قدماً مربعاً، ويتنوع بين 4 طرازات، إسلامي بعدد 51 ومحلي بعدد 50 وأندلسي بعدد 47 ونظام حديث 51، كما أن النموذج الثاني عبارة عن 3 غرف نوم من دور واحد بمساحة إجمالية للنموذج 3205 أقدام مربعة، وكذلك يتنوع بين طرازات إسلامي بعدد 21 ومحلي بعدد 27 وأندلسي بعدد 30 وحديث 21، فضلاً عن النموذج الثالث وهو عبارة عن 3 غرف نوم من دور واحد بمساحة إجمالية للنموذج 2857 قدماً مربعاً، وكذلك يتنوع بين طرازات الإسلامي بعدد 27 ومحلي بعدد 25 وأندلسي بعدد 19 و28 بنظام حديث، مع مراعاة إمكانية التوسع المستقبلي.

96 شقة

وتنفذ مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مشروع 96 شقة عبارة عن 3 بنايات سكنية بتكلفة 102.6 مليون درهم، فيما تبلغ مساحته الإجمالية 153.1 ألف قدم مربعة، ويتكون المشروع من بنايات بها 3 طوابق مرتبطة مع بعضها البعض على حرف (u)، والشقق السكنية عبارة عن 3 أنواع مقسمة بواقع، 18 شقة سكنية من غرفة نوم واحدة، و48 شقة من غرفتي نوم، و30 شقة مكونة من 3 غرف نوم وغرفة خادمة.

وتشمل مشروعات المؤسسة أيضاً إنشاء 464 شقة سكنية في منطقة المحيصنة الرابعة بكلفة تقديرية تبلغ 405.3 ملايين درهم، ويتكون من 20 بناية سكنية تتضمن 4 طوابق بواقع 64 شقة غرفة نوم واحدة، و368 شقة من غرفتي نوم، و32 شقة من 3 غرف نوم وغرفة خادمة بكل شقة، ويحتوي المشروعان على العديد من المرافق الخدمية مثل مصلى، ومواقف سيارات، ومساحات خضراء.

565

يتكلف مشروع إنشاء 346 مسكناً في حتا حوالي 565 مليون درهم، ويتكون من نموذجين، الأول عبارة عن طابقين ويحتوي على 4 غرف نوم، فيما يتكون النموذج الثاني من طابق واحد يحتوي على غرفتي نوم بإجمالي 346 مسكناً، وبه ملحق خدمي مؤلف من مطبخ مجهز وغرفة خادمة ومخزن ومواقف سيارات لكل مسكن، ويتم تصميم المشروع بطرز إسلامية ومحلية وأندلسية.

وتسعى المؤسسة إلى تطبيق أعلى معايير الاستدامة في كافة مشاريعها من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة والحفاظ على استدامة عناصر المشاريع، وتعزيز معايير المباني الذكية.

من جهة أخرى تنفذ المؤسسة 5 مشروعات مستقبلية تتضمن 1046 مسكناً في منطقة الخوانيج الثانية، وبناية سكنية في عود المطينة الثالثة، فضلاً عن 26 مسكناً في حتا، ومشروع بناء 144 وحدة سكنية في الورقاء الرابعة.