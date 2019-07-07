افتتاح تجريبي لجسر «الفحلين - الحيل» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

افتتحت وزارة تطوير البنية التحتية، جسر منطقة الفحلين تجريبياً في رأس الخيمة أمام الحركة المرورية والذي يربط 5 مناطق سكنية تضم أكثر من 1800 مسكن بشبكة الطريق الدائري، لتوفير الراحة والجهد على الأهالي ضمن مشاريع إنشاء الطرق الحديثة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد المهندس أحمد الحمادي، مدير إدارة الطرق بالوزارة، أن فرق العمل سرعت وتيرة الأعمال خلال الفترة الماضية لإنجاز مشروع الجسر الذي تم إنشاؤه بناءً على توجيهات معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، وتنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة في رفع كفاءة البنية التحتية وإنشاء طرق حديثة تلبي احتياجات الأهالي في كافة مناطق الدولة.

وأشار إلى أن الجسر الجديد يربط منطقة الفحلين والمناطق المجاورة بمختلف مناطق رأس الخيمة عبر الطريق الدائري، وتم تصميم الجسر بطول 70 متراً بحارتين في كل اتجاه مع جزيرة وسطية لفصل مسارات الحركة المرورية، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية للجسر 200 مركبة لكل حارة في الساعة، كما تم الانتهاء من إنشاء عبارة تصريف مياه الأمطار وتضم بحيرة كبيرة لاستيعاب كميات المياه الغزيرة لضمان عدم تأثيرها على مساكن الأهالي.

وأضاف الحمادي: نفذت الوزارة خلال الفترة الماضية العديد من مشاريع البنية التحتية لحماية المناطق السكنية والزراعية من جريان الأودية الجبلية، ومنها إنشاء 4 عبارات لتصريف المياه، وقنوات تحويلية، بالإضافة لإصلاح الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي شهدتها رأس الخيمة خلال شهر أبريل الماضي، والتي كانت تؤثر على الطرق والمركبات المستخدمة لها في تلك المناطق، حيث قامت فرق الوزارة برصد المتأثرة والعمل على معالجتها بالتعاون مع الدوائر المحلية في رأس الخيمة.

وأشار إلى أن الأعمال المستكملة لتأمين وتخطيط الجسر مستمرة ومن المتوقع إنجازها خلال الفترة المقبلة، مع تدعيم الجسر بأعمدة الإنارة، والخدمات الأخرى التي توفر الأمان لقائدي المركبات.

من جانبهم ثمن أهالي منطقة الفحلين مشاريع البنية التحتية التي تنفذها وزارة تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة وخاصة منطقة الفحلين التي شهدت العديد من المشاريع التطويرية وإنشاء الطرق والجسور الحديثة التي تخدم الأهالي وتوفر عليهم الوقت والجهد في السير بالطرق

وأكد حسن عبيد النقبي، مسؤول منطقة الفحلين في رأس الخيمة، على جهود وزارة تطوير البنية التحتية في إنشاء الطرق والجسور الحديثة التي تضمن الراحة للأهالي في مختلف مناطق الدولة، لافتاً إلى أن الجسر الجديد يختصر 15 دقيقة من المسافة القديمة التي كان يسلكها قائدو المركبات للوصول إلى مناطق رأس الخيمة أو التوجه إلى مناطق الدولة بعد إنجاز مشروع جسر الفحلين الذي يربط 5 شعبيات هي الفحلين وخت والحيل وسيح الفحلين وشعبين بن علوان وشعبين الأربعين.

وقال راشد خلفان النقبي، إن الأهالي تواصلوا مع الجهات المعنية في الدولة لإيجاد حلول مستدامة لمنع وصول مياه الأمطار التي تصل إلى منطقة الفحلين والمناطق المجاورة من الأودية الجبلية خلال فصل الشتاء، حيث تم تقديم العديد من الحلول ومنها توسيع عبارات تصريف المياه الحالية، وتنظيفها على مدار العام، وإنشاء سد بجانب وادي نقب الذي يصب فيه 6 أفرع للأودية الجبلية وهي الحرف، والصالحية، والمقادحة، والفحلين، وسيح الفحلين، والدقداقة، مع إيجاد حلول لمنع إعطاء قسائم سكنية في المناطق المجاورة للأودية وخاصة وادي نقب.

وأوصى راشد خلفان النقبي، بتسريع العمل في مشروع ترميم المسجدين الأثريين بمنطقة الفحلين واللذين يعود تاريخ تشييدهما إلى 600 عام، ومبنيين من الحصى والجص وفق الطراز المعماري الإسلامي، حيث كان المسجدان يتوسطان بساتين النخيل في تلك الحقبة الزمنية، لافتاً إلى أن المسجدين بدأت الجهات المعنية في ترميمهما خلال الفترة الماضية إلا أن تلك الأعمال توقفت مع إنشاء الطريق الدائري هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وقال حميد علي حميد وأحمد حسن البغام ومحمد سعيد النقبي وأحمد علي الملعاي وعلي علوي من أبناء المنطقة، إن افتتاح جسر الفحلين - الحيل في هذا الوقت من العام يعد إنجازاً مهماً قبل دخول موسم الأمطار، وتلافي مشاكل إغلاق المياه للعبارات الواقعة أسفل الطريق الدائري، ما كان يؤدي لإحداث إرباك في الحركة المرورية نتيجة لقطع الطريق، ويتبقى إنشاء حواجز الحماية الخاصة بالمنطقة والتي يجب أن تكون قريبة من الجبال.