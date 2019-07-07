افتتاح مصنع الثلج بأم القيوين بالقرب من سوق السمك

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد جاسم حميد غانم رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أنه تم افتتاح مصنع الثلج بأم القيوين بطاقة إنتاجية طن ونصف الطن يومياً، ومستقبلا سوف ينتج يومياً أكثر من 20 طناً سوف تغطي احتياجات جميع الصيادين بالإمارة، لافتاً إلى أن إنشاء المصنع يأتي ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بهدف دعم الصيادين المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

تجهيز

وأضاف أن المصنع تم تجهيزه بالقرب من سوق السمك على الخور، وينقسم إلى قسمين، بحيث ينتج كل قسم 10 أطنان ثلج، عبارة عن 560 قالب ثلج يومياً توزع على 450 كيساً، ويزن الكيس الواحد 50 كيلوغراماً، مبيناً أن المصنع سوف يغطي 3 جهات، منها احتياجات الصيادين الفاعلين والمنضوين تحت لواء جمعية الصيادين بالإمارة، وتلبيته احتياجات أصحاب الدكك والمستهلكين، واحتياجات الصيادين من خارج الإمارة، كما أن المصنع ينتج يومياً 560 قالب ثلج، وأن سوق السمك يستهلك 200 كيس من الثلج بخلاف المستهلكين والدكك، كما أن سعر الكيس الواحد سوف يباع للصياد بـ 10 دراهم، شامل الضريبة، علماً بأن سعر الكيس الواحد من الثلج في الأسواق يباع بـ 12 درهماً، وسيتم توزيع أرباح المصنع على الصيادين.

مكرمة

من جهتهم أكد صيادون أن مصنع الثلج الجديد الذي أتى بمكرمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أسهم في تخفيف الضغط عليهم، خصوصاً أن الجمعية تبيعه لهم بأسعار تنافسية وأقل الأسعار في الأسواق، كما أن المصنع يوفر لهم كل احتياجاتهم من الثلوج.