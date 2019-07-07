تشغيل 94 حافلة لخدمة المترو والأحياء السكنية والخطوط منخفضة الطلب

المصدر: دبي - البيان

دشن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، تشغيل 94 حافلة متوسطة من نوع (أوبتير) التي تعتبر الأولى من نوعها في الدولة، وهي مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية يورو 5، وتمتاز بخفة وزنها واستهلاكها المنخفض للوقود.

وقال الطاير: إن وصول الدفعة الجديدة من الحافلات يأتي في إطار خطة استراتيجية متكاملة وضعتها الهيئة للارتقاء بمنظومة النقل الجماعية في إمارة دبي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، ومواكبة النمو المستمر في أعداد مستخدمي هذه المنظومة، وسعي الهيئة لجعلها الخيار المفضل لتنقل السكان وصولاً لرفع نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي إلى 26% بحلول عام 2030، من خلال توفير بدائل نقل جماعي تتميز بجودتها العالية وتكاليفها المقبولة وتغطيتها الجغرافية الشاملة، وتحقيق التكامل بين جميع وسائل النقل الجماعي.

وأضاف: ستعمل الحافلات الجديدة على 17 خطاً منها ثمانية خطوط موجودة حالياً وتسعة خطوط جديدة، أهمها خطوط تغذية محطات المترو، والخطوط ذات الطلب المنخفض من الركاب، والخطوط التي تخدم الأحياء السكنية التي لا يتناسب معها تشغيل الحافلات الكبيرة، وستسهم الحافلات الجديدة في خدمة المناطق الجديدة وتقديم تغطية أكبر للنطاق الجغرافي بدبي ورفع نسبة الإشغال، وتحقيق التكامل بين جميع وسائل النقل الجماعي.

وتفقد مطر الطاير حافلة (أوبتير) الجديدة، واستمع لشرح عن المواصفات الفنية للحافلة التي تتسع لـ32 راكباً، بينهم 23 راكباً جلوساً، وتسعة ركاب وقوفاً.