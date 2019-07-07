«كهرباء دبي» تحصل على «الأيزو 18404» لتحسين وتطوير الخدمات

المصدر: دبي - البيان

تأكيداً لريادتها وتميزها في تقديم خدماتها وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية، حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي، على شهادة الأيزو 18404 التي تدير وتقيس تحسين وتطوير العمليات والخدمات باستخدام منهجية (Lean) لتصبح بذلك أول مؤسسة حكومية على مستوى العالم، وأول مؤسسة خارج المملكة المتحدة تحصل على هذه الشهادة بعد عملية تدقيق شاملة قام بها المعهد البريطاني للمعايير تضمنت عمليات وخدمات الهيئة فيما يتعلق بمعايير الأيزو 18404 والملحق (ISO Annex SL) إضافة إلى معايير الجمعية الإحصائية الملكية في المملكة المتحدة.

كما تضمن حصول هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة الأيزو 18404، حصول عدد من موظفي الهيئة على شهادة (RSS 18404) التي تقيس الكفاءة في تطبيق معايير تطوير وتحسين العمليات والخدمات باستخدام منهجية (Lean)، حيث حصل اثنان من موظفي الهيئة على شهادات «خبير»، و«قائد» في هذه الشهادة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في الهيئة في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في جميع مجالات عملنا، ونسعى لتحقيق خطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون حكومة دبي رائدة ومتميزة وسباقة ومبدعة في تلبية احتياجات المتعاملين والمجتمع».

وقال المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي: «نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يؤكد نجاح الهيئة في تطبيق أفضل المعايير العالمية على صعيد إدارة وتحسين العمليات والخدمات».