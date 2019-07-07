خطوط جديدة لحافلات النقل العام وخصومات لكبار المواطنين بالعين

المصدر: العين – داوود محمد

أكد الشيخ حمد بن محمد بن ركاض العامري، مدير مركز النقل المتكامل في مدينة العين، أن إدارة النقل المتكامل أنجزت خطة تطويرية كاملة وشاملة لتنظيم حركة باستخدام حافلات النقل العام والتشجيع على استخدامها بشكل أفضل، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على إيجاد حلول للأزمات والاختناقات المرورية،وتوفير وسائل النقل العامة المريحة،وكذلك تنظيم المواقف في مدينة العين وذلك خلال الربع الأخير من العام 2019، بزيادة عدد حافلات النقل العام وتغطية كافة أرجاء المدينة مع تقديم امتيازات وخصومات خاصة لبعض الفئات المجتمعية.

وأشار في معرض رده على عدد من استفسارات عدد من المواطنين خلال فعاليات ملتقى السكان للقطاع الغربي في مدينة العين، بخصوص توفير المواقف وحافلات النقل العام.وأوضح أن إدارة مركز النقل المتكامل في مدينة العين سوف تستقبل مع نهاية العام 2019،مجموعة جديدة من حافلات النقل العام الحديثة،وبحدود 20 حافلة،وسوف يرتفع العدد مع نهاية العام 2020 إلى 48 حافلة، بهدف تغطية الاحتياجات المتزايدة والإقبال على استخدام حافلات النقل العام، إضافة إلى افتتاح خطوط نقل جديدة وفق احتياجات المتطلبات السكانية.

وأشار إلى أن إدارة مركز النقل أجرت دراسة تقييمية لكافة خطوط المواصلات في مدينة العين، سيما بعد إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للعديد من الطرقات وسط المدينة ومداخلها، وازدياد نسبة ارتياد الحافلات العامة على بعض الخطوط من قبل فئات مختلفة.

وتشجيعاً لاستخدام حافلات النقل العام وتقديراً للظروف الخاصة لبعض الفئات المجتمعية حيث سيتم منح خصم بنسبة 100% لأصحاب الهمم، بعد أن يقدموا ما يثبت حالتهم الصحية، وبناء على كتاب رسمي وبطاقة ذوي الهمم، كما سيتم تقديم خصم خاص بنسبة 50 بالمئة لطلبة المدارس والجامعات من مختلف الفئات العمرية، إضافة لخصومات خاصة لفئة كبار السن فوق 55 سنة.

وبالنسبة لموقف السيارات المأجورة، سوف يتم إضافة 100 موقف جديدة في بعض مناطق وسط المدينة .