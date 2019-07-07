870 طالباً وطالبة يشاركون بالدورات الصيفية لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

انطلقت في القيادة العامة لشرطة دبي الدورات والبرامج الصيفية التي ينظمها مجلس شرطة دبي الطلابي في مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة..ابتكار وقيادة»، في 6 مراكز تدريبية متخصصة، و6 مدارس في إمارة دبي، بمشاركة 870 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة.

وتتضمن الدورات الصيفية التي تبدأ في الساعة 7.30 صباحاً وتستمر حتى الساعة 1 ظهراً، برامج رياضية وأخرى عسكرية، بالإضافة لبرنامج للحس الأمني الميداني وآخر إداري، وقد وفّرت شرطة دبي وسائل مواصلات من وإلى المراكز إلى جانب وجبات غذائية مجانية للطلاب والطالبات.

وأكد العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن شرطة دبي دأبت ومنذ انطلاق دوراتها الصيفية على ترسيخ مبدأ بناء شخصية الطالب على أسس علمية تتماشى مع معطيات الحاضر والمستقبل.