خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي ملاوي وجمهورية القمر بذكرى استقلال بلديهما

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس عثمان غزالي.

تهنئة

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس البروفيسور أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية ملاوي، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

برقيتان

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس البروفيسور أرثر بيتر موثاريكا.