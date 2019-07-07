حاكم عجمان وولي عهده: العلم حاجة إنسانية متجددة

المصدر: عجمان - وام

تسلم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي نسخة من رسالة الماجستير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية التي حصل عليها مروان المهيري مدير إدارة المشاريع في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عقب تخرجه من الدورة السادسة بكلية الدفاع الوطني في أبوظبي.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده أهمية التأهيل الأكاديمي والعلمي لأبناء الوطن، وأن العلم يظل حاجة إنسانية دائمة ومتجددة لا تحدها حدود لخدمة المجتمع.. وقال سموهما إنهما يشعران بالفخر والاعتزاز وبالسعادة والرضا لنيل أحد أبناء عجمان مثل هذه الدرجة العلمية المتميزة، وأن يكون موضوع رسالة الماجستير في مجال حيوي وخاصة في الدراسات الأمنية والاستراتيجية مما يشجع الآخرين على مواصلة مسيرة التعليم والوصول إلى أعلى الدرجات العلمية من خلال استكمال دراساتهم وسعيهم نحو تحقيق إنجاز علمي لخدمة الوطن.

وأشاد سموهما بقيادة الدولة الحكيمة التي تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم وإتاحة الفرصة لكل من يرغب بالتزود بالعلم سواء عن طريق الدراسة الأكاديمية المنتظمة أو عبر الدورات مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح سموهما أن التطور والنهضة الحضارية التي تشهدها الإمارات تقوم اليوم على أبناء الوطن المؤهلين والمطلعين دائماً على كل جديد سواء في العلوم المختلفة العلمية والطبية والأدبية والاجتماعية أو القانونية والأمنية أو أي علوم إنسانية التي أصبح لا غنى عنها في رقي وازدهار الوطن.

من جانبه أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بالمخرجات التعليمية للبرامج الأكاديمية لكلية الدفاع الوطني ولبرنامجي شهادة المشاركة ودرجة الماجستير والتي تمنحها الكلية للدارسين في الدراسات الاستراتيجية والأمنية والتي ستمكنهم من تطبيق المعرفة العملية بأساليب تعاونية مع شركاء متعددين وتحليل كيفية تأثير العوامل المحلية والإقليمية والدولية على رسم الاستراتيجية وتقييم البيئات الاستراتيجية وأثرها على الأمن وتسهيل عملية صنع القرار على المستوى الوطني ووضع أطر عمل لصياغة الاستراتيجيات وتطبيق الأسس الصحيحة لإدارة الأزمات على المستوى الاستراتيجي وتقييم العلاقة بين الأهداف السياسية والاستراتيجية والعمل كقادة استراتيجيين قادرين على رسم وتنفيذ السياسات بشكل فعّال وإعداد الاستراتيجيات الملائمة لدعم أهداف الأمن الوطني.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي «إننا نتطلع بأن ينضم عدد من أبناء إمارة عجمان إلى كلية الدفاع الوطني في أبوظبي في الدورة السابعة ليكونوا من ضمن الطلبة الراغبين في تلقي المناهج العلمية والأمنية وغيرها لخدمة وطنهم».

وأعرب مروان المهيري عن تقديره وسعادته بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده وبحفاوة الاستقبال التي وجدها من سموهما والكلمات الطيبة التي يعتبرها وساماً وزاداً في مسيرته العملية والعلمية.. مشيراً إلى أن اهتمام القيادة بالعلم يدفع بمزيد من التحصيل والتشجيع لنيل أرفع الشهادات من أرقى الجامعات في العالم.

وكان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان قد استمعا من مروان المهيري إلى شرح وافٍ لما احتوته رسالة الماجستير.