شرطة دبي تطلق مبادرة «قافلة الخير لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

أطلق اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مبادرة «قافلة الخير لأصحاب الهمم»، التي ينظمها مجلس مراكز الشرطة بالتعاون مع مركز دبي لأصحاب الهمم للعام الثاني على التوالي، وذلك في مركز شرطة القصيص، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة القصيص، ونائبه العميد عبد الحليم الهاشمي، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعائشة الدربي مديرة مركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، وعدد من الضباط، وتتمثل المبادرة في عرض منتجات أصحاب الهمم وإلقاء الضوء على مواهبهم وإمكانياتهم وابتكاراتهم، من خلال المنتجات التي يتم عرضها في مركز شرطة القصيص على مدار ثلاثة أيام.

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وأكد اللواء المري خلال إطلاق المبادرة، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم والاسترشاد بما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «إعاقة الإنسان هي عدم تقدمه وبقائه في مكانه وعجزه عن تحقيق الإنجازات، وما حققه أصحاب الهمم في مختلف المجالات وعلى مدى السنوات الماضية من إنجازات هو دليل على أن العزيمة والإرادة تصنعان المستحيل، وتدفع الإنسان إلى مواجهة كل الظروف بثبات للوصول إلى الغايات».

وقال اللواء المري، إن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتنفيذاً للمبادرة الكريمة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة (مجتمعي... مكانٌ للجميع)، والرامية إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020، موضحاً أن شرطة دبي من أوائل المؤسسات التي تتبنى الجوانب المجتمعية والإنسانية في استراتيجيتها وخططها وبرامجها، مشيراً إلى أن الاهتمام بأصحاب الهمم مسؤولية مشتركة من جميع الأفراد والمؤسسات.