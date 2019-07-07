تكريم القيادات الشرطية والمتحدثين وفريق عمل مجالس «الداخلية» الرمضانية

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّم الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية في حفل أقيم مؤخراً بنادي ضباط الشرطة في دبي، القيادات الشرطية والمتحدثين وفريق العمل الذي أسهم في إنجاح مجالس وزارة الداخلية الرمضانية في دورتها الثامنة لهذا العام 2019 التي عقدت تحت شعار «الأخوة الإنسانية» على مستوى الدولة.

حضر التكريم، سالم علي النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد الدكتور صلاح عبيد الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، والمديرون العامون ومديرو الإدارات بالقيادات العامة للشرطة بالدولة وكافة قطاعات وزارة الداخلية، وعدد المدعوين والضيوف.

بدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو قصير يظهر جانباً من الجهد الذي بذل في سبيل إنجاح مجالس وزارة الداخلية في دورتها الثامنة هذا العام وأبرز ما دار في هذه المجالس التي عقدت على مستوى الدولة، وما تناولته من موضوعات ونقاشات ركزت على نبذ العنف والكراهية.

وألقى العقيد الدكتور عبدالله راشد الشامسي مدير مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية كلمة توجه فيها بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الشرطية على دعمها ومتابعتها الحثيثة للمجالس الرمضانية، التي غيرت نظرة المجتمع عن مهام وزارة الداخلية الرئيسة وهي المحافظة على الأمن والأمان، وحماية المجتمع من الجريمة.

وأكد أن أفضل وسيلة لمنع وقوع الجريمة، هو الوقاية منها، وذلك من خلال تثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم، عن طريق هذه المجالس التي يعقدها مكتب ثقافة احترام القانون التابع للإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بالداخلية.