وفد طلابي يطلع على مهام العمل الإعلامي بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد «إدارة المواهب» من طلاب وطالبات منطقة دبي التعليمية على أفضل الممارسات التي تطبقها إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي في المجال الإعلامي.

وتعرّف الوفد إلى اختصاصات ومهام الأقسام والأفرع وآلية إعداد وإنتاج المواد الإعلامية والتوعوية المقروءة والمسموعة والمرئية، وكيفية إدارة منصات شرطة أبوظبي على وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل مع الجمهور.

وأكد العميد محمد المهيري مدير إدارة الاعلام الأمني اهمية مثل هذه الزيارات في تعريف الجمهور بجهود الإدارة في توعية الجمهور بمختلف القضايا الشرطية والأمنية بأساليب متطورة تصل إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع، لافتاً إلى الجهود المستمرة التي تطبقها شرطة أبوظبي في مجال العمل الإعلامي واهتمامها بتحفيز كادرها على الإبداع والتميز ما انعكس على الارتقاء بمسيرة العمل إلى مستويات افضل محلياً وعالمياً.

وقام الملازم أحمد الدهماني من إدارة الإعلام الأمني، وعدد من الضباط بمرافقة الوفد الطلابي في جولة ميدانية على مختلف مرافق الإدارة التي شملت التواصل الاجتماعي، السمعة المؤسسية، فرع الإذاعة، واستعرض قسم الدعم الإعلامي دورية الإعلام الأمني وعرض الطائرة من دون طيار.

وحضر مع الوفد الطلابي الزائر كل من عائشة بن بيات، المشرفة على البرنامج وحليمة الشحي، وسهيلة المر من منطقة دبي التعليمية.