ضاحي خلفان يطلع على استراتيجية «أوقاف دبي»

المصدر: دبي - البيان

اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، ودورها الإنساني في دعم تمكين المجتمعات البشرية وتوفير شبكة أمان للمستقبل، وحماية مصالح القُصَّر، والمساهمات الخيرية والشراكات الاستراتيجية بين مختلف المؤسسات الفاعلة في العمل الخيري والإنساني في دبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب معاليه، وضم علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، وخالد آل ثاني، نائب الأمين، وأحمد حسن، مدير إدارة شؤون القصّر، وعمر كلندر، مدير إدارة تنمية الوقف، ومحمد الكمزاري، رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق.

وحضر الاجتماع العميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وتم خلال الاجتماع استعراض دور مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي في رعاية القصر، ومن في حكمهم في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والمساعدات المادية، والاستجابة للمتجدد من احتياجاتهم وتوقعاتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.