مختبر جراحي مبتكر لتدريب أطباء العيون في دبي

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس شباب هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع قسم العيون بمستشفى دبي وشركة Alcon، مختبر الجراحة المبتكر لتدريب أطباء العيون الشباب على مختلف عمليات العيون في بيئة تحاكي غرف العمليات الكبرى في المستشفيات ودون الحاجة إلى مرضى حقيقيين.

ويعد هذا المختبر الذي جاء ثمرة لشراكات مختلفة بين مجلس الشباب وشركات كبرى، الأول من نوعه في الدولة من حيث حداثة الأجهزة المستخدمة، والفئة المستهدفة التي تضم أطباء العيون الشباب، بهدف تنمية مهاراتهم الجراحية في بيئة آمنة خالية من المضاعفات الجراحية، تسهم في صقل خبراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم قبل البدء بالعمليات الجراحية الواقعية، حيث سيتم تنظيم هذا المختبر بشكل دوري على مدار العام، كما سيضم في دوراته المقبلة أطباء العيون الشباب من مختلف الإمارات والمنطقة، وسيكون هناك عدد كبير من الأجهزة للاستجابة للطلب الكبير على مثل هذه الورش والمختبرات، بالإضافة إلى دعوة مدربين عالميين لتنفيذ هذه الورش التدريبية.

ويتماشى هذا الحدث مع أهداف مجلس الشباب بهيئة الصحة بدبي، في دعم وتنمية مهارات الشباب في المجالات الطبية وتوفير أحدث أساليب التدريب، حيث يتطلع المجلس إلى توفير مختبرات مشابهة للتخصصات الطبية المختلفة في المستقبل.

وقد تم اختيار مركز الابتكار بهيئة الصحة الذي تم تدشينه مؤخراً كموقع لهذا المختبر، كونه يتماشى مع تطلعات وتوجهات هيئة الصحة لتكون حاضنة للأفكار الابداعية والمبتكرة.