«غرفة أبوظبي» مقراً رئيسياً للجنة انتخابات الوطني في الإمارة

المصدر: أبوظبي ـ وام

دشّنت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 مقرها الرئيسي في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

افتتح المقر سيف علي القبيسي المدير التنفيذي لإدارة شؤون المواطنين في ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس لجنة إمارة أبوظبي بحضور أعضاء اللجنة.

وقام سيف القبيسي بجولة تفقدية في أرجاء مقر اللجنة بغرفة أبوظبي، اطلع خلالها على الخدمات المقدمة والمرافق كافة المجهزة لعقد الاجتماعات والندوات وورش العمل والتي تسهم في تسهيل مهام أعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة أبوظبي.

كما استمع القبيسي إلى شرحٍ وافٍ حول سير العمل في المقر والمقومات والإمكانات المتاحة، وذلك من خلال كادر العاملين المواطنين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم لتقديم التسهيلات لجمهور الناخبين والمرشحين، طبقاً لأعلى المعايير المهنية.

وحث القبيسي العاملين في مقر لجنة إمارة أبوظبي على بذل أقصى الجهود الممكنة للارتقاء بالعملية الانتخابية، بما يسهم في استمرار مسيرة النجاحات التي حققتها انتخابات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في إمارة أبوظبي، وبما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات ويواكب رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز المشاركة السياسية وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي في خدمة الشعب وتلبية تطلعاته.

دعم

وتوجه رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على الدعم الكبير الذي يقدم لإنجاح العملية الانتخابية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% جاء نتيجة النجاحات المتميزة التي حققتها المرأة على جميع المستويات لخدمة مجتمعها ووطنها.

كما يتضمن مهام اللجنة تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية، واستلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط فيها، ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات، ومراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، كما تلتزم اللجنة بتقديم أنواع الدعم كافة لتسهيل العملية الانتخابية للناخبين والمرشحين في مدن الإمارة كافة، فيما تمتد أوقات عمل اللجنة من يوم الأحد إلى الخميس ابتداء من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً، بمبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.