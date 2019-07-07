لجنة الشارقة تنسق مع البلديات شروط الدعاية الانتخابية

المصدر: الشارقة - البيان

قامت لجنة إمارة الشارقة، المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، ضمن إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، بالتنسيق مع كافة البلديات في إمارة الشارقة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، وآلية مراقبة الضوابط والقواعد المقررة لها، مع مراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.

وتقدم رئيس اللجنة المستشار عيسى سيف بن حنظل، وأعضاؤها بالشكر والتقدير لكافة بلديات الإمارة لتعاونهم مع اللجنة، وتنسيق الجهود وتفعيل التواصل بهدف إنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وتتولى لجان الإمارات في كل إمارة مجموعة مهام أساسية استعداداً لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، في مقدمتها القيام بكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.

ولها تحديد مقرها في الإمارة، واستلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية وإشعار الأعضاء بها، وتوفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية في مقرها، بعد استلامها من لجنة إدارة الانتخابات، والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، واقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.

كما تتضمن مهام لجان الإمارات المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات مهام إضافية تشمل تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية، واستلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط فيها، ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات، ومراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، فضلاً عن رفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات.