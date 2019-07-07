انطلاق فعاليات دورة «أصدقاء مدني الفجيرة» في 14 الجاري

المصدر: الفجيرة - البيان

تطلق إدارة الدفاع المدني الفجيرة، فعاليات دورة أصدقاء الدفاع المدني السادسة، حيث تعقد الدورة لطلبة المدارس المواطنين من مواليد 2004 إلى 2006 خلال الفترة من 14 يوليو الجاري إلى 1 أغسطس المقبل وذلك في مركز الدفاع المدني المدينة.

وتتضمن الدورة العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة مثل "التدريب على عمليات الإطفاء والإنقاذ ومحاضرات توعوية ورحلات ترفيهية وغيرها الكثير.

وأشار العميد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني الفجيرة أن الدورة تهدف إلى استغلال العطلة الصيفية لجيل الشباب لإكسابهم ثقافة الإطفاء والإنقاذ وإجراءات الوقاية والسلامة وجميع التدابير الخاصة بالدفاع المدني التي تساعدهم في اكتساب الخبرات في المستقبل.

للتسجيل في الدورة يتم تقديم الطلب عن طريق الرابط التالي:

http://fcdcourses.com