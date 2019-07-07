خدمات الكاتب العدل والتصديقات على مدار الساعة

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت وزارة العدل جمهور المتعاملين مع خدماتها إلى الاستفادة من استخدام الخدمات الإلكترونية المجانية على مدار الساعة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة لخدمات الكاتب العدل والتصديقات، والمتعلقة بتحرير وتوثيق المحررات وتصديقها، لتوفير الوقت والمال والجهد.

وأكدت الوزارة، أن الأفراد والشركات والجهات الحكومية يمكنهم عبر خلال البوابة الإلكترونية تعبئة إجراء معاملات البيانات وإرفاق وتحميل المستندات المتعلقة بالمحررات المراد تصديقها إلكترونياً، واختيار القوالب المعيارية المعدة مسبقاً والمتوفرة لنماذج المحررات المراد تصديقها مجاناً، بجانب إمكانية إجراء التعديلات على المحتوى والحصول على «رقم الشهادة» ، والتوجه عند الحاجة إلى مكاتب الكاتب العدل التابعة للوزارة والبالغ عددها 18 مركزاً.