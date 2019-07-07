ارتفاع في درجة الحرارة اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً على بعض المناطق، وتتكون السحب على الجبال بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - شمالية شرقية 18 - 30 كم/‏ساعة، تصل إلى 38 كم/‏ساعة أحياناً، والموج في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:25، والمد الثاني عند الساعة 04:16، والجزر الأول عند الساعة 10:30، والجزر الثاني عند الساعة 22:14.