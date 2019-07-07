الدفاع المدني يطلق فعاليات «السلامة في الصيف»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني مبادرة «السلامة في الصيف»، وذلك ضمن حملتها الرئيسية الثانية «وقايتك هدفنا» والتي بدأت أنشطتها التوعوية في يونيو الماضي، وتستمر فعالياتها على مدار شهري يوليو وأغسطس، بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة ونشر الثقافة الوقائية بين أفراد المجتمع، ومؤسساته، وتحقيقاً لأعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية في بيئات المنزل والعمل والطريق.

وأكد العميد محمد عبدالله النعيمي مدير الإدارة العامة لشؤون الإطفاء والحماية والسلامة بالقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، أن الدفاع المدني ملتزم بتوفير الحماية والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين والزائرين على مدار العام، وفق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطبيق وإرساء قواعد ثابتة لأرقى المعايير والأساليب العالمية الفعالة في مواجهة وإدارة المخاطر، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي حادث طارئ.

وأشار إلى استمرارية برامج التثقيف والإرشاد والتوعية لأفراد المجتمع لحثهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الحرائق، وأهمها التثقيف والتوعية بأهمية الاشتراك في نظام الإنذار المبكر من الحريق «حصنتك» وكذلك اقتناء طفاية الحريق، وبطانية الحريق في المنازل للوقاية والسلامة.

وأوضح أن القيادة العامة للدفاع المدني في هذا الصدد تقوم بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بإعداد أفلام توعوية للتعريف بالحرائق وأنواعها وأسبابها وكيفية تجنبها والوقاية منها، والتدريب على استخدام طفايات الحريق اليدوية، وإلقاء الضوء على الإجراءات الواجب اتباعها عند سماع جرس الإنذار، وعند حدوث حريق، وكيفية الإخلاء، وطرق الإبلاغ عن الحوادث.