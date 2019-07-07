الصيدلية الذكية لـ «صحة» تتفادى الأخطاء الدوائية

المصدر: أبوظبي - وام

حققت الصيدلية الذكية في منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، منذ تطبيقها، إنجازات مهمة من حيث دقة صرف الأدوية، وتقليل مدة الانتظار، وانعدام الأخطاء الدوائية، وعدد الأدوية التي تم صرفها والتي وصلت إلى نحو مليون وسبعمائة ألف دواء لعدد يزيد على 523 ألف مراجع.

وقالت الدكتورة مها الغفلي مدير قسم الصيدلة في «صحة» إن الصيدلية الذكية تم تطبيقها في 6 منشآت في «صحة»، بالنسبة للصيدلية الخارجية وهي: مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى الرحبة، ومستشفى توام، ومركز محمد بن زايد الصحي، ومركز بني ياس الصحي، ومركز عود التوبة الصحي، كما تم تطبيقها في 4 منشآت بالنسبة للصيدلة الداخلية في كل من: مستشفى السلع، وغياثي ومدينة زايد في منطقة الظفرة، وفي مستشفى الكورنيش في أبوظبي.

وأضافت أن تطبيق الصيدلية الذكية في منشآت «صحة» أحدث نقلة نوعية، حيث تعمل «صحة» على تعميمها في جميع منشآتها من مستشفيات ومراكز صحية، لما لها من نتائج إيجابية مهمة في سرعة ودقة صرف الدواء للمرضى، مشيرة إلى أن عدد الصيادلة العاملين في شركة «صحة» بلغ 880 صيدلياً، منهم 82 إماراتياً من الجنسين.

وفي التفاصيل قدمت الصيدلية الذكية في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة «صحة» خدماتها للمرضى والمراجعين من جميع العيادات الطبية، حيث تجاوز عدد المراجعين منذ بداية عمل الصيدلية الذكية في 14 نوفمبر 2018 وحتى نهاية شهر مايو 2019، (67.582) مراجعاً، وبلغ عدد الأدوية التي تعاملت معها (324.179) دواءً.

وقدمت الصيدلية الذكية في مستشفى توام التابع لشركة «صحة» خدماتها للمرضى والمراجعين الذين تجاوز عددهم منذ بداية عمل الصيدلية الذكية في 25 نوفمبر 2018 وحتى نهاية شهر مايو 2019 الستين ألف مراجع.

وأسهمت الصيدلية الذكية في مستشفى توام إسهاماً إيجابياً في تقليل وقت الانتظار من 45 دقيقة إلى نحو 10 دقائق فقط لتقديم الخدمة للمرضى والمراجعين، إلى جانب خفض احتمالية وقوع الأخطاء الدوائية إلى درجة الصفر عن طريق استخدام تقنية «الباركود».

وفي مستشفى الرحبة التابع لشركة «صحة» قدمت الصيدلية الذكية خدماتها لنحو 79 ألف مراجع، منذ بداية عمل الصيدلية الذكية في 14 أغسطس 2018 وحتى نهاية شهر مايو 2019.

وكانت العيادات والمراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة «صحة» سباقة بالتحسين والتطوير في الذكاء الاصطناعي، حيث وفرت الصيدلية الذكية الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات في عيادة خارجية وكان ذلك في مركز مدينة محمد بن زايد الصحي في شهر يونيو من عام 2014.

وبلغ عدد المرضى والمراجعين للصيدلية الذكية في المراكز الثلاثة 317.152 شخصاً منذ افتتاحها وحتى 31 مايو 2019، في حين بلغ مجموع الأدوية التي تم صرفها باستخدام الروبوت في الصيدليات الثلاث 904.416 دواءً خلال الفترة نفسها.