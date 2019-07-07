«الوطني للتأهيل» ينظم المخيم الصيفي الثاني اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

ينظم المركز الوطني للتأهيل، المخيم الصيفي الثاني، بدءاً من اليوم إلى الأول من أغسطس المقبل، لطلاب مدارس إمارة أبوظبي، لصقل مهاراتهم الحياتية وتنميتها، بالإضافة إلى تعميم قيم الانتماء والمواطنة الصالحة.

ويأتي ذلك في إطار خطة المركز الهادفة لخفض عبء مشكلة الإدمان، وتوعية وتثقيف جميع أفراد المجتمع، من خلال تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية مبتكرة، تهدف إلى حماية المراهقين والشباب من الوقوع في مخاطر هذه الآفة.

وقال الدكتور حمد عبد الله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل، إن المخيم الصيفي يعتبر جزءاً من برامج المركز الهادفة لاستغلال أوقات الطلبة المواطنين والمقيمين، وملء وقت فراغهم بما يفيدهم وينفعهم في المجتمع.

وأوضح أنه سيتم خلال المخيم، التركيز على تحقيق عدة أهداف ومهارات، تشمل تنمية المهارات الاجتماعية والمهارات القيادية، وكيفية التعامل مع ضغوطات الحياة، وإدارة المشاريع، إضافة إلى تعزيز حب الوطن والمواطنة الصالحة، وغرس قيم الولاء والانتماء، وتوعيتهم وتثقيفهم عن المواد المخدرة وتأثيرها وأضرارها ومخاطرها على حياة الفرد والمجتمع.

وسيتم تنفيذ فعاليات المخيم - الذي يستقطب الفئة العمرية للطلبة والطالبات من عمر 14 إلى 16 سنة - في مبنى المركز الوطني للتأهيل، بمدينة شخبوط في أبوظبي، في الفترة من 7 إلى 18 يوليو للذكور، ومن 27 يوليو إلى الأول من أغسطس المقبل للإناث، من طلبة المدارس الحكومية والخاصة.

يذكر أن المركز الوطني للتأهيل، يعقد سنوياً الكثير من البرامج التوعوية المخصصة للمدارس، إلى جانب إبرام اتفاقيات مع عدد من الجهات، بهدف التوعية المجتمعية على مستوى الدولة.