أبوظبي تحتضن منتدى الصحة العالمي لاستئصال «شلل الأطفال»

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تستضيف العاصمة أبوظبي يوم 19 نوفمبر المقبل منتدى الصحة العالمي «بلوغ الميل الأخير» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يعد أبرز الداعمين لبرنامج استئصال شلل الأطفال، وذلك من أجل القضاء على الأمراض المعدية في العالم بمشاركة مسؤولين حكوميين ورؤساء منظمات تنموية دولية ومنظمات خيرية وخبراء الصحة حول العالم لبحث تنفيذ جميع أوجه المبادرة العالمية لاسـتئصال شـلل الأطفال والشـوط الأخير من استئصاله للفترة 2019 /‏‏ 2023 على جميع المستويات لضمان الإشهاد العالمي على خلو العالم من شلل الأطفال بحلول نهاية 2023.

وأكد تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية أن خطة العمل الاستراتيجية لاستئصال المرض من العام ترمي إلى تحقيق ثلاثة أغراض رئيسية وهي: الحفاظ على عالم خال من شلل الأطفال عقب استئصاله، وتعزيز نظم التمنيع بوسائل منها ترصـد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات وذلك من أجل تحقيق أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات 2011 /‏‏ 2020 الصادرة عن المنظمة، إلى جانب تعزيز القدرة على التأهب للطوارئ والكشف عنها والاستجابة لها في البلدان من أجل تنفيذ اللوائح الصحية الدولية بالكامل.

ومنذ وضع خطة العمل الاستراتيجية في عام 2017، جرى تمديد المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال لفترة الخمس سـنوات 2019 /‏‏2020 وبلغت الميزانية المقدرة لهذا التمديد 4.2 مليارات دولار مليون دولار أمريكي، ويتيح التمديد فترة إضافية للإعداد للحفاظ على خلو العالم من شلل الأطفال بعد اسـتئصاله، وتعزيز نظم التمنيع الروتيني .

وبيّن التقرير أن مبررات الاسـتثمار للمنظمة تشمل دعماً لبرنامج العمل العام الثالث عشـر، 2019 /‏‏2023 ما مجموعه 1.9 مليار دولار مليون دولار خصـص منها، 1.2 مليار دولار لاسـتئصال شلل الأطفال و667 مليون دولار أمريكي للانتقال في مجــال شـلل الأطفــال، وهي عمليــة ترمي إلى الإبقــاء على الوظائف، ليس فقط للحفاظ على عالم خال، بل الضرورية المتعلقة بشلل الأطفال وتعميمها بعد استئصال المرض أيضاً لمواصلة تعزيز نظم التمنيع وقدرات التأهب لحالات الطوارئ، ولاسيما في البلدان ذات الفئات السكانية الضعيفة والنظم الصـــحية المتردية.

وبحسب التقرير تستند هذه الأرقام إلى شلل الأطفال البري الذي كان من المفترض أن يتوقف بنهاية عام 2018، وأن يتم الإشهاد على خلو العالم من شلل الأطفال في عام2021، والآن نظراً لسريان فيروس شلل الأطفال البري وعدم توقفه في عدد من الدول، اعتمد مجلس مراقبة شلل الأطفال ميزانية جديدة للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال مدتها خمس سنوات.