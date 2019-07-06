توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً على بعض المناطق، وتتكون السحب على الجبال بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، وويكون الطقس رطبا ليلا وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مثيرة للغبار.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 38 كم/س أحيانا ..والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 17:25 والمد الثاني عند الساعة 04:16 والجزر الأول عند الساعة 10:30 والجزر الثاني عند الساعة 22:14 .

وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:22 والمد الثاني عند الساعة 01:16 الجزر الاول عند الساعة 19:38 والجزر الثاني عند الساعة 07:30 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 31 80 25

دبي 45 32 85 25

الشارقة 44 31 85 20

عجمان 43 32 80 20

أم القيوين 44 30 85 30

رأس الخيمة 43 31 80 30

الفجيرة 38 32 80 40

العين 46 30 75 15

ليوا 45 29 85 10

الرويس 43 30 85 30

السلع 43 31 85 25

دلما 44 32 80 30

طنب الكبرى 38 30 85 50

طنب الصغرى 38 30 85 50

أبو موسى 38 30 85 50 .