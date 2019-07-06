"طرق دبي" تُدشن تشغيل 94 حافلة متوسطة من نوع "أوبتير"

المصدر: البيان الإلكتروني

دشن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، تشغيل 94 حافلة متوسطة من نوع (أوبتير) التي تعتبر الأولى من نوعها في الدولة، وهي مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية يورو 5، وتمتاز بخفة وزنها واستهلاكها المنخفض للوقود.

وقال الطاير: إن وصول الدفعة الجديدة من الحافلات يأتي في إطار خطة استراتيجية متكاملة وضعتها الهيئة للارتقاء بمنظومة النقل الجماعية في إمارة دبي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، ومواكبة النمو المستمر في أعداد مستخدمي هذه المنظومة، وسعي الهيئة لجعلها الخيار المفضل لتنقل السكان وصولاً لرفع نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي إلى 26% بحلول عام 2030، من خلال توفير بدائل نقل جماعي تتميز بجودتها العالية وتكاليفها المقبولة وتغطيتها الجغرافية الشاملة، وتحقيق التكامل بين جميع وسائل النقل الجماعي.

وأضاف: ستعمل الحافلات الجديدة على 17 خطاً منها ثمانية خطوط موجودة حالياً وتسعة خطوط جديدة، أهمها خطوط تغذية محطات المترو، والخطوط ذات الطلب المنخفض من الركاب، والخطوط التي تخدم الأحياء السكنية التي لا يتناسب معها تشغيل الحافلات الكبيرة، وستسهم الحافلات الجديدة في خدمة المناطق الجديدة وتقديم تغطية أكبر للنطاق الجغرافي بدبي ورفع نسبة الإشغال، وتحقيق التكامل بين جميع وسائل النقل الجماعي.

وتفقد مطر الطاير حافلة (أوبتير) الجديدة، واستمع لشرح عن أهم المواصفات الفنية للحافلة التي تتسع لـ 32 راكباً، بينهم 23 راكباً جلوساً، وتسعة ركاب وقوفاً، وزودت ثمانية مقاعد بأحزمة أمان قابلة للتعديل، ومقعد واحد لأصحاب الهمم، وتتميز الحافلة بوجود هيكل متكامل من فولاذ شبه مقاوم للصدأ، ويساعد تصميم العجلات الأمامية على توفير سعة أكبر لعدد الركاب، كما تتميز بانخفاض معدل استهلاك الوقود، وانخفاض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يسهم في تقليل البصمة الكربونية للحافلة إلى أقل قدر ممكن حسب أعلى المواصفات الأوروبية، وكذلك وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة (أصحاب الهمم)، والتشطيبات الداخلية الراقية، إلى جانب شاشات عرض لوجهة الطريق بوضوح عالٍ (White Colour LED Destination boards)، وخدمة الاتصال بالإنترنت (Wi-Fi)، ومداخل شحن للهواتف (USB charging ports).

حضر تدشين الحافلة السيد أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، والسيد سويدان سعيد النابوده العضو المنتدب لمجموعة النابوده للمشاريع، وعدد من مديري الإدارات في الهيئة وشركة أوبتير.