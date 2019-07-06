شرطة أبوظبي تطلع على جهود «ستراتا» في صناعة هياكل الطائرات

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من شرطة أبوظبي بمختلف قطاعاتها الشرطية على أفضل الممارسات التي تطبقها شركة «ستراتا للتصنيع» التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار» المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات في مدينة العين.

والتقى إسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع، وفد شرطة أبوظبي وتبادل معه الخبرات والمعرفة والتعاون بين الشركة وإدارة طيران شرطة أبوظبي في صيانة الطائرات.

كما تم تبادل الخبرات بين ستراتا وإدارة الأدلة الجنائية لطابعة الأبعاد الثلاثية إلى جانب التعريف بجهود «ستراتا» في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي في مجال صناعة الطائرات.

وقام الوفد بجولة ميدانية في المصنع واطلع على أحدث الآليات المتطورة في تركيب الأجزاء المصنعة التي تدخل في صناعة هياكل الطائرات.