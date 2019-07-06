شرطة دبي تؤهل ضباطاً على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

افتتح اللواء مهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، دورة تدريبية بعنوان «تأهيل مدربين من ضباط عمليات قيادات الشرطة على الاستجابة والتطويق».

وذلك بحضور العقيد تركي بن فارس مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، ونائبه العقيد محمد المهيري، وعدد من الضباط من الإدارة العامة للعمليات المركزية الاتحادية، والقيادات الشرطية في الدولة.

وأوضح اللواء كامل بطي السويدي أن الدورة التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي وتستمر لمدة 5 أيام، تهدف إلى تأهيل مدربين على مستوى وزارة الداخلية على التعامل السريع مع الحالات الطارئة، مضيفاً أن هذه الدورات تسهم في تطوير منهجية التعامل مع البلاغات الطارئة وتوحيد الإجراءات المتبعة.

وقال إن الدورة تتناول الجانبين النظري والعملي، حيث يتناول الجانب الأول المواد الخاصة التي تتعلق بالبلاغات الطارئة التي تحتاج إلى استجابة سريعة وخطط لتطويق المواقع.

فيما تضمن الجانب العملي «تمرين طاولة» عبر تطبيق عملي يحاكي الواقع، كالاستجابة للبلاغات والتحرك الفوري للدوريات الشرطية، وتدريب المشاركين وتأهيلهم كمدربين ليتمكنوا بدورهم من تدريب ضباط آخرين في كيفية التعامل مع البلاغات الطارئة.