رحلة عمرة للمتميزين من موظفي «مركز شرطة بر دبي»

المصدر: دبي - البيان

غادر الفوج الأول من موظفي مركز شرطة بر دبي إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، ضمن مبادرة «لكم الأجر» إحدى مبادرات عام التسامح التي ينظمها المركز للموظفين المتميزين في عملهم، وذلك بهدف إسعادهم عبر إقامة الفعاليات والأنشطة التي يرغبون بها، والتي من شأنها رفع مستوى الأداء الوظيفي.

وقال العميد عبدالله خادم سرور، مدير مركز شرطة بر دبي، إن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص بشكل دائم على إقامة الفعاليات والمبادرات والأنشطة التي تدعم موظفيها في مختلف المجالات، وأن الأنشطة تتنوع بين البرامج الأمنية والإدارية والمعرفية والثقافية والدينية، لتعزيز مستوى الأداء الوظيفي، وتوفير بيئة من السعادة والرضا تنعكس إيجابياً على أداء الموظف.

ونوه إلى أن المركز اختار هذه المبادرة لما تحمل في طياتها الكثير من المعاني الإيمانية الصادقة والسامية، وهي فرصة للتقرب إلى الله تعالى بالطاعة، وتبث الطمأنينة في نفس الإنسان.

وأكد سرور أن مركز شرطة بر دبي بشكل خاص والقيادة العامة بشكل عام، على قناعة تامة أن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية لتحقيق التميز والريادة في المؤسسة، لذا فإن الاهتمام بهم على رأس الأولويات.