دعوة مرتادي البحر للتقيد بشروط السلامة

المصدر: أبوظبي - البيان

حثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع جهاز أبوظبي لحماية المنشآت الحيوية والسواحل مرتادي البحر بغرض السباحة على الالتزام بالإجراءات الوقائية وشروط السلامة، والاستماع إلى نشرات الأرصاد الجوية وإرشادات الشرطة وغيرها من الجهات المعنية، قبل الانطلاق في أية رحلة بحرية.

وأكد العميد زايد محمد الهاجري، مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية، الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة، من قبل مرتادي البحر، وعدم تجاهل تعليمات الجهات المعنية بتوفير متطلبات السلامة العامة.

ودعا، في إطار حملة «صيّف بأمان» مرتادي البحر من صيادين، ومستخدمي الوسائل البحرية، والمستجمين، وممارسي السباحة، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، حفاظاً على سلامتهم، وعدم التردد في طلب المساعدة من الشرطة عند الظروف الطارئة بالاتصال إلى مركز القيادة والتحكم على 999.

وطالب هواة السباحة إلى عدم التهاون في ممارستها دون إجادة للمهارات والخطوات الصحيحة.

توفير الأمن

بدوره، أوضح العقيد عبدالله الكعبي قائد مجموعة حرس السواحل أن الجهاز يعمل على متابعة وتقييم كل الإجراءات الأمنية المتعلقة بالمنشآت الحيوية المنتشرة ‏بإمارة أبوظبي والمتمثلة في المنشآت البترولية البرية والبحرية، وتأمين وحماية المسرح البحري للإمارة من خلال تطبيق التشريعات والقوانين ‏الخاصة بأمن وسلامة مرتادي البحر وحماية ثرواته البحرية عبر التنسيق مع الجهات ‏الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بذلك.‏

متطلبات

لفت العقيد عبدالله الكعبي إلى أهمية التأكد من متطلبات السلامة البحرية التي تتناسب مع نوع الوسيلة البحرية وهي «سترات وأطواق النجاة ومعدات الاستغاثة وجهاز اللاسلكي أو التلفون النقال ومعدات مكافحة الحريق المتنقلة وصندوق الإسعافات الأولية وحبال الربط ومصباح يدوي»، وأن تكون الوسائل البحرية مجهزة بالأضواء الملاحية وبوصلة إرشادات وتنبيه، ومعرفة نشرة الأحوال الجوية والتزود بكميات كافية من الماء والطعام.