الطقس مغبر وغائم جزئياً اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً على بعض المناطق وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على المناطق الغربية.. رطباً ليلاً وصباح الغد الباكر شمالًا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة غربا، تكون مثيرة للغبار والأتربة.

وناشد المركز مرتادي البحر في الخليج العربي أخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابه وارتفاع الموج، خاصة غرباً بفعل الرياح الشمالية الغربية النشطة.

وأوضح المركز في بيان أصدره أمس أن سرعة الرياح تصل إلى 42 كم/‏‏‏ساعة وتؤدي إلى ارتفاع الموج بين 5 إلى 7 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة 12:30 ظهر اليوم.