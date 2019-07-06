«سفراء الكربون» يتدربون على الابتكارات الإحلالية والبلوك تشين

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي برنامجاً تدريبياً لمنتسبي الدفعة الرابعة من برنامج «سفراء الكربون» الذي أطلقته الهيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون، بهدف إشراك الشباب في القضايا الوطنية والعالمية، وتعزيز اهتمامهم وثقافتهم حول الطاقة المستدامة وتغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتناولت الدورة التدريبية التي تم تنظيمها في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي في دبي، مفهوم الابتكار الإحلالي، وتقنية «البلوك تشين» وآلية عملها، وسبل الاستفادة منها في برامج الحفاظ على البيئة وتعزيز التعاون مع الجهات الأخرى.

تمكين

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يهدف برنامج»سفراء الكربون«إلى تمكين الشباب المواطن وبناء قدراتهم ليسهموا بشكل فاعل في دعم وتنفيذ الاستراتيجيات الحكومية المتعلقة بخفض مستوى الانبعاثات الكربونية وتطوير الآليات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، ويمثل سفراء الكربون الجيل المقبل من الخبراء والقادة الذين سيتولون تطبيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية الطموحة والمساهمة في ابتكار مبادرات وبرامج رائدة تسهم في ترسيخ الاستدامة.

ويأتي تدريب منتسبي الدفعة الرابعة من البرنامج على أساسيات البلوك تشين والابتكارات الإحلالية، في إطار استراتيجيتنا لإطلاع»سفراء الكربون«على أحدث التقنيات التي يمكن توظيفها لخدمة البرنامج، وجهودنا لتمكين الشباب من الاستفادة من تقنيات المستقبل».

أساسيات

بدوره، أشار الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن 180 سفيراً من الشباب المواطن من الطلاب والموظفين تخرجوا حتى الآن من برنامج «سفراء الكربون».

منوهاً أن البرنامج التدريبي على أساسيات البلوك تشين والابتكار الإحلالي يأتي ضمن الخطة التدريبية للبرنامج الذي يتضمن المشاركة في مؤتمرات عالمية وورش عمل تعنى بالتغير المناخي والاستدامة.