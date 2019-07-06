ثاني الزيودي يشارك في احتفالات التحرير الـ 25 لجمهورية رواندا

المصدر: دبي - البيان

شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في مراسم حفل عيد التحرير الخامس والعشرين لجمهورية رواندا، والذي أقيم بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ونقل معالي الزيودي للرئيس الرواندي بول كاغامي، تحيات وتهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهذه المناسبة وتمنياتهم للشعب الرواندي الصديق دوام التقدم والازدهار.

حضر مراسم الحفل هزاع القحطاني سفير الدولة لدى جمهورية رواندا، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات وممثلي مختلف بلدان العالم التي تربطها علاقات مع رواندا.