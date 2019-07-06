وزير التجارة الدولية البريطاني يطّلع على تجربة «طرق دبي» في مشروع المترو

المصدر: دبي - البيان

أطلعت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات وزير التجارة الدولية عضو مجلس العموم البريطاني، ليام فوكس، على آلية تشغيل وصيانة مترو دبي.

جاء ذلك في زيارة قام بها الوزير البريطاني مؤخراً إلى مركز التحكم بالعمليات الخاص بالمترو في مرآب الراشدية ورافقه فيها عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات وفيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط، وسايمون بيني المندوب التجاري لصاحبة الجلالة في الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، وسارة تايلور، نائب مدير إدارة التجارة الدولية في الإمارات وعدد من مديري الإدارات والأقسام وموظفي المؤسسة وشركة سيركو.

ترحيب

وقال عبد المحسن إبراهيم يونس: «ترحب الهيئة دائما بزيارة الوفود والشخصيات من داخل الدولة ومن مختلف بلدان العالم، وتحرص على توسيع وتعزيز علاقاتها مع الشركات والمؤسسات لتبادل الخبرات والتجارب العملية المفيدة لجميع الأطراف الأمر الذي يُسهمُ بشكل فعّال في تطوير آليات العمل والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية».

وأضاف يونس أن الوزير البريطاني الزائر اطلع في مركز التحكم بالعمليات في مرآب الراشدية، على مهام موظفي المركز ومنها كيفية مواجهة الحالات الطارئة والأعطال وإدارة المسائل الأمنية واستمرارية الخدمة، وأنظمة التحكم بإيقاف وتشغيل المترو، ومراقبة الشبكة الكهربائية، التي يعمل المترو من خلالها.

«واطلع أيضا على كيفية مراقبة حركة القطارات والتشغيل الآمن، وكيفية توفير البدائل في حال وجود أي طارئ، وعدد الكاميرات الرقمية الموزعة على خطوط المترو والتي تعمل بالتنسيق مع إدارة أمن المواصلات التابعة لشرطة دبي من خلال غرفة الدائرة التلفزيونية المغلقة».