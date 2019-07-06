«صحة دبي» تشدد على معايير وحدات حديثي الولادة بالمستشفيات الخاصة

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

أكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي للتنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي حرص الهيئة على الوصول إلى أرقى المعايير العالمية في جميع خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص بدبي لتقديم أفضل وأجود الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين. وقال الملا إن الهيئة ماضية في تحديث وتحديد المعايير الخاصة ومنها معايير مراكز جراحات اليوم الواحد ووحدات العناية بالأطفال حديثي الولادة.

وشددت هيئة الصحة بدبي على الالتزام بالشروط والمعايير الواجب توفرها في تصميم وحدات حديثي الولادة في المستشفيات الخاصة التي اشتملت على أن يكون التصميم جزءاً من برنامج السلامة الشامل لضمان الأمن والسلامة البدنية للمواليد، الوالدين والموظفين وللحد من مخاطر الخطف وأن تكون جميع مداخل وحدة الرعاية المركزة للمواليد مراقبة،.

كما يجب تحديد مدخل أفراد الأسرة ومنطقة الاستقبال بحيث تسمح بالمراقبة البصرية وتحديد أي عوائق تحول دون الوصول إلى الوحدة مع توافر مداخل كافية للدخول إلى الوحدة من منطقة الولادة وقسم الطوارئ.

كما تضمنت الاشتراطات والمعايير وفقاً للدكتور مروان الملا تواجد وحدة الرعاية المركزة للمواليد وحول معايير خدمات التوليد وحديثي الولادة، وتوافر التهوية المناسبة والدورة الهوائية بنسبة لا تقل عن عدد 6 دورات لكل ساعة في وحدة الرعاية المركزة للمواليد وذلك وفقاً لمتطلبات الجمعية الأمريكية لمهندسي تقنيات التدفئة، التبريد وتكيفات الهواء.

كما يجب إبقاء وحدة الرعاية المركزة للمواليد في حالة الضغط الإيجابي مقارنة بالمناطق الأخرى المجاورة. مع المحافظة على درجة حرارة الوحدة بين 21 - 24 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة بين 30 - 60% وأن تكون قابلة للتعديل، كما يشترط تركيب مرشحات هواء قوية في نظام الدورة الهوائية، مع توفير التسهيلات الضرورية للصيانة.

والمحافظة على إبقاء منطقة الولادة والخدمات بعيدة عن مخاطر للتلوث.

وشملت المعايير أن تكون غرف التنويم متعددة الأسِرَّة بما في ذلك الغرف المقسمة بحواجز ثابتة، يجب ألا تقل المساحة الأرضية الصافية لمنطقة رعاية كل مريض عن 11.15 مترا مربعا لكل سرير باستثناء الأحواض والممرات، في الغرف متعددة الأسِرَّة، يجب توافر ممر جانبي لكل منطقة رعاية مولود وبحد أدنى عرض 1.22 متر.

كما يجب توافر مساحات صافية بين أسِرَّة المواليد لا تقل عن 2.44 متر عند استخدام الغرف المفردة «ذات سرير واحد» أو حواجز ثابتة في التصميم، يجب توفير ممر مجاور بعرض 2.44 متر كحد أدنى للسماح بمرور الأجهزة والأفراد.

عناية

أما الغرف المفردة والمخصصة لرعاية رضيع واحد يجب ألا تقل المساحة عن 13.94 متراً مربعاً باستثناء الأحواض وتوفير مصدر لضوء النهار وبشكل مرئي من مناطق العناية بالرضع، سواء من خلال كل منطقة الرعاية نفسها، أو من خلال المنطقة المجاورة، وفي حال وجود نوافذ، يجب تزويد النوافذ الخارجية بطبقة من الزجاج العازل للحد من تغييرات الحرارة غير المرغوبة تزويد جميع مصادر ومنافذ ضوء الشمس بوسائل تظليل مناسبة.