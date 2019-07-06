ولي عهد الفجيرة يحضر مأدبة غداء زفاف نجل بركات العبدولي

Ⅶ الفجيرة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مأدبة الغداء التي أقامها بركات حسن العبدولي بفندق سيجي الديار الفجيرة بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة عبدالله محمود الحمادي. وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة العريس متمنياً له حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق. حضر مأدبة الغداء، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من المسؤولين.