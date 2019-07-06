ورش تعريفية بالقوانين والشروط لحاملي بطاقة «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

نظمت لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي سلسلة من الورش التعريفية المعنية بالقوانين والشروط الخاصة ببطاقة الخصومات «إسعاد»، وذلك في كل من مؤسسة الإمارات للمواصلات، ومستشفى لطيفة، ومؤسسة دبي للإعلام.

وقدم حسن الشامسي، رئيس قطاع التسويق في اللجنة، شرحاً حول الشروط والقوانين والأحكام الخاصة ببطاقة إسعاد، مشيراً إلى الموقع الإلكتروني للبطاقة الذي يمكّن مستخدميه من الاطلاع على الخصومات التي تشمل مختلف القطاعات من الصحّة، التعليم، السياحة والسفر، التموين، الرياضة، المصارف، النقل والمواصلات، المطاعم والفنادق مستلزمات البناء، وعروض القطاع العام المختلفة.

وتأتي هذه الورش وفق آلية ممنهجة من قبل أعضاء قطاع التسويق في اللجنة، بحيث تشمل كل الدوائر الحكومية وشبه الحكومية المنضمة إلى برنامج بطاقة «إسعاد». كما وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص لجنة بطاقة «إسعاد» على توعية حاملي البطاقة بكيفية التعامل مع الشركات والجهات المشاركة في برنامج الخصومات «إسعاد» بالإضافة إلى تعميق فهمهم للقوانين والشروط الخاصة باستخدام البطاقة.