شرطة أبوظبي تركز على التسامح وأثره في إسعاد العاملين

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شرطة أبوظبي ورشة عمل عن «التسامح وأثره في إسعاد العاملين» في مسرح مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية.

وحضر الورشة العميد سهيل الخييلي، مديرقطاع العمليات المركزية،والعميد أحمد الشحي نائب مدير القطاع ومدراء المديريات والإدارات التابعة للعمليات المركزية.

وأكد الخييلي اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التسامح في العمل ووضع الأعذار لهم، والنظر إلى مزاياهم وحسناتهم بدلاً من التركيز على عيوبهم وأخطائهم.

واستعرض الدكتور مخلد الحوامدة، من المعهد المروري، موضوع التسامح وأثره في إسعاد العاملين والمتعاملين لافتاً إلى النهج الذي تبنته الإمارات منذ تأسيسها في أن تكون جسر تواصل وتلاقٍ بين شعوب العالم وثقافاته في بيئة منفتحة.