تركيب أجهزة ترشيد المياه بمبنى «دفاع مدني عجمان»

المصدر: عجمان - وام

بدأت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان بتركيب أجهزة ترشيد المياه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ضمن مبادرة ترشيد استهلاك المياه التي أطلقتها الهيئة، بهدف الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.

وزار فريق من الهيئة مبنى الدفاع المدني في عجمان، حيث قام بتركيب أجهزة ترشيد المياه من عدة أنواع في المغاسل والدش والمطابخ، وتشمل أجهزة الإشباع بالهواء وهي عبارة عن قطع يتم تركيبها على فوهات الصنابير، وتحد من تدفق المياه مع الشعور بتحسن الضغط، وتستطيع هذه الأجهزة تحقيق نسب تخفيض تصل إلى 50% في معدلات استهلاك المياه.

وأشاد المقدم أحمد راشد الساحب رئيس قسم الشؤون الفنية، رئيس فريق ترشيد الطاقة بالإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، بمبادرة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لترشيد المياه.. مثمناً جهودها في هذا المجال، مؤكداً تعاون الإدارة التام مع المبادرة وتسخير جهودها وإمكاناتها للحد من هدر المياه.

وأشار إلى حرص الإدارة على المشاركة ودعم كل الفعاليات التي تدعو لترشيد استهلاك الطاقة والقضايا الحيوية في المجتمع، وذلك انطلاقاً من رؤيتها بضرورة تعزيز التعاون والتواصل بين جميع الدوائر والمؤسسات في الإمارة لتنمية الوعي في القضايا الحيوية.