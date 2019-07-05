4790 طفلاً ولدوا عن طريق «دبي للإخصاب»

المصدر: دبي - البيان

نجح مركز دبي للإخصاب التابع لهيئة الصحة في دبي في تحقيق الأمل والسعادة لآلاف الأسر الباحثة عن الإنجاب من داخل الدولة وخارجها، وبلغ عدد الأطفال الذين تمت ولادتهم عن طريق المركز، منذ تأسيسه عام 1991، وحتى يونيو من العام الجاري، ما يزيد على 4790 طفلاً وطفلة.

واحتفلت الهيئة بهذا الإنجاز من خلال مبادرة «شجرة الغاف» التي أطلقتها ضمن أجندة فعاليات «عام التسامح»، كرمز للعطاء والتسامح، حيث ضمت الشجرة أسماء وجنسيات مواليد المركز للعام الجاري، وعددهم 100 طفل وطفلة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت هيئة الصحة بدبي عن تمكن مركز دبي للإخصاب من الحصول على شهادة «الفئة الماسية» العالمية بتفوق، وتسجيله لأعلى مستوى لنتائج تجديد الاعتماد الدولي لمعايير القيادة الكندية لتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب بنسبة بلغت 99.5 %، وذلك بعد نجاحه في تحقيق جميع اشتراطات ومعايير الامتياز المعمول بها عالمياً في مجال الصحة الإنجابية.

شجرة الغاف

وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز الدولي للمركز، وإطلاق مبادرة «شجرة الغاف»، بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعدد من قيادات الهيئة والمسؤولين وإدارة المركز وفريق العمل الذي تقوده هناء طحوارة مدير مركز دبي للإخصاب.

نجاحات

وقال معالي حميد القطامي: «إن مركز دبي للإخصاب له ريادته ونجاحاته وإنجازاته العالمية، التي جعلته صرحاً طبياً وعلمياً له مكانته المرموقة، وله بصمته المميزة في واحدة من المجالات والتخصصات الطبية الصعبة والدقيقة، المتصلة بالصحة الإنجابية وإشكاليتها، التي يتعامل معها المركز باحترافية وبأفضل الممارسات الطبية المعمول بها دولياً». وأكد معاليه، أن المركز أصبح الوجهة المفضلة للباحثين عن الإنجاب من داخل الدولة وخارجها.

معايير

تمنح شهادة «الفئة الماسية»، للجهات التي تجتاز جميع مستويات المعايير، وتركز على تحقيق الجودة خلال رصد النتائج، واستخدام أفضل الممارسات لتحسين الخدمات، ووضع المعايير مع الجهات المماثلة والمقدمة لخدمات الإخصاب، بما يعزز رفع مستوى التحسينات اللازمة .