بلدية دبي تقدم 69 خدمة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف أحمد عبد الكريم المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة ورئيس فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم في بلدية دبي عن أن بلدية دبي توفر 69 خدمة لأصحاب الهمم، منها 24 تسهيلاً مقدماً في الخدمات، و45 خدمة مقدمة في المواقع.

وأوضح أنه يعمل في بلدية دبي حالياً 77 موظفاً من أصحاب الهمم، وتعتبر الدائرة من أوائل الدوائر في دبي التي وظفت أصحاب الهمم في وحداتها التنظيمية المختلفة، مشيراً إلى أن بلدية دبي وضعت استراتيجية لرعاية أصحاب الهمم حتى عام 2020، وتتمثل رؤيتها في ضرورة تمتع تلك الفئة من الأشخاص بحياة كريمة وخدمات مستدامة وبيئة دامجة خالية من الحواجز تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة.

أنواع

وتفصيلاً أوضح أحمد عبد الكريم أن هناك 42 موظفاً من أصحاب الهمم يعانون من إعاقات جسدية، و15 موظفاً يعانون من إعاقات سمعية و14 موظفاً يعانون من إعاقات ذهنية .

إضافة لموظفين يعانون من إعاقات بصرية، وهناك 4 موظفين يعانون من إعاقات متعددة، مشيراً إلى أنهم يقومون بمهام مختلفة كمدير قسم، وأخصائي إعلام، ومهندس ميكانيك مركبات، وضابط توظيف، وضابط خدمات النظافة، وضابط خدمات العاملين، وضابط دعم، ورسام هندسي رئيسي، ومصمم جرافيك، ومراقب خدمات النظافة، ومشغل أجهزة مخبرية، ومشغل محطات، وميكانيكي صيانة معدات وأجهزة، وسكرتير، وإداري دعم، وبستاني، وعامل نظافة.

رعاية

وقال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة: «نعمل على تحقيق قيم السعادة والمساواة والمسؤولية والشفافية والاستدامة في التعامل مع أصحاب الهمم في البلدية، حيث إن هناك سياسة لرعاية أصحاب الهمم، الهدف منها أن تكون البلدية نموذجاً لرعاية وإسعاد الأشخاص من أصحاب الهمم من خلال تجسيد دورهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.

وذلك دعماً لتوجهات حكومة دبي الرامية إلى تحويل دبي إلى مدينة دامجة بالكامل وصديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020، من خلال برامج ومشاريع ومبادرات تهدف إلى تعزيز الالتزام المجتمعي لهم وتقديم كافة الخدمات المجتمعية لهم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتوفير الفرص وبيئة العمل المناسبة لهم وتمكينهم من استدامة المشاركة كأفراد قادرين على التميز والإبداع».

سياسات

وأكد أحمد عبد الكريم أن البلدية وضعت إقرار السياسات والخطط والمبادرات الكفيلة وذلك لضمان تمتع أصحاب الهمم بجميع حقوقهم المقررة لهم وتعزيز احترامهم وحفظ كرامتهم وحمايتهم من جميع صور التمييز ضدهم أو الإساءة إليهم أو إهمالهم أو الاستغلال وتوفير بيئة عمل ملائمة تشجعهم على المبادرة والإبداع.

وتمكينهم من أداء عملهم من خلال تنمية وتطوير مهاراتهم وتدريبهم بالمساواة مع الآخرين في البلدية إضافة إلى تشجيع تدريب موظفي البلدية العاملين معهم لتحسين بيئة العمل وتوفير المساعدة والخدمات لهذه الفئة، وتشجيع مهارات وكفاءات وإبداعات أصحاب الهمم وتعزيز إسهاماتهم في مكان العمل، والسعي نحو رعايتهم وتطويرهم ودعم مشاركاتهم في المبادرات المجتمعية وتبادل التجارب الناجحة وإثبات قدرتهم على العطاء ونشر ثقافة حقوقهم والتوعية بها والمساهمة بنشرها على مستوى الدائرة.

خدمات

وأشار إلى أن التسهيلات والخدمات التي وفرتها بلدية دبي متنوعة ومنها توفير 17 خدمة لأصحاب الهمم في تسهيلات التوصيل المجاني كتسهيلات التوصيل المجاني الخاصة بأصحاب الهمم، وخدمة شراء الأسمدة العضوية، وخدمات المقاصب التي تتيح الخدمة الحصول على خدمة ذبح المواشي والتوصيل إلى المنازل للأشخاص أصحاب الهمم وحاملي بطاقة ذخر.

وخدمة طلب تصنيف عينات آفات الصحة، حيث تقدم الخدمة لأصحاب الهمم مجاناً وذلك من خلال الاتصال هاتفياً دون الحاجة لحضورهم شخصياً شاملة التوصيل واستلام العينة من العميل.

صيانة

وتوفر بلدية دبي خدمة توصيل الحيوانات لأصحاب الهمم في حال التبني، وطلب تقييم أعمال الصيانة لتحديد الأضرار وأعمال الصيانة اللازمة في المباني وتقدم الخدمة لأصحاب الهمم في منازلهم لتعبئة الطلب وأخذ جميع الوثائق المطلوبــة ودفــع الرسـوم.

وتوفر البلدية أيضاً بحسب أحمد عبدالكريم خدمة طلب تصميم مخططات الملاحق البسيطة لمساكن/ مزارع المواطنين وتقدم الخدمة لأصحاب الهمم حيث يتم زيارة أصحاب الهمم في منازلهم لتعبئة الطلب وأخذ جميع الوثائق المطلوبة.

وكذلك يتم زيارتهم مرة أخرى لاعتماد المخططات المبدئية ودفع الرسوم وتسليم الرخصة، إضافة إلى خدمة طلب شهادة لمن يهمه الأمر والمتعلقة بأمور البناء. وخدمة إصدار / تجديد خارطة، وخدمة طلب تسيير معاملات «ملاك/ رخص موقوفة»، وخدمة طلب الاستفسار عن مخالفات المباني، وكذلك خدمة طلب منح تمديد مهلة لإزالة مخالفات البناء.

مجالات

تقدم بلدية دبي 7 تسهيلات خاصة بأصحاب الهمم في المجال التقني، و3 في المجال المالي، و14 خدمة في مجال البنية التحتية، و6 تسهيلات في مجال خدمة المتعاملين، إلى جانب 6 خدمات من خلال تخصيص كاونتر ذي مميزات خاصة لأصحاب الهمم لاستقبال طلباتهم واستفساراتهم، وخدمتين في مجال الصحة والسلامة، و3 تسهيلات في المجال المعرفي، إضافة إلى 5 تسهيلات في المجال الترفيهي. و6 تسهيلات وامتيازات مقدمة لشركات مملوكة من قبل أصحاب الهمم.