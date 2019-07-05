بلدية رأس الخيمة تناقش المبادئ التوجيهية للمجتمعات المستدامة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

عقدت دائرة بلدية رأس الخيمة وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة وعدد من المنظمات الخاصة الجلسة التشاورية الأولى، كجزء من دراسة لوضع المبادئ التوجيهية للمجتمعات المستدامة .

وكشف منذر محمد بن شكر مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، عن تشكيل فريق عمل للمشروع على مستوى إمارة رأس الخيمة يتضمن ممثلين من كل من: دائرة بلدية رأس الخيمة، مؤسسة الزراعة التجميلية، مؤسسة إدارة المخلفات، مؤسسة الصرف الصحي، مؤسسة الأشغال وهيئة حماية البيئة والتنمية.

وأضاف: «نعتزم من خلال هذا المشروع لدمج المدخلات من أصحاب المصلحة من القطاعات ذات الصلة بما في ذلك الجهات الحكومية وأصحاب المباني والمطورين والمشغلين والمقاولين والاستشاريين من أجل أن نأخذ بالاعتبار وجهات النظر المختلفة وأفضل الممارسات المتاحة».

وأشار إلى أن الورشة تضمنت سلسلة من النقاشات القيمة والتي تهدف إلى استكشاف طرق مختلفة لوضع وتنفيذ مبادئ توجيهية للمجتمعات المستدامة في الإمارة، حيث ساهم بعض المشاركين بأفكارهم وتجاربهم في مبادرات مماثلة، في حين ساهم البعض الآخر بوجهات نظر أكثر موضوعية، قابلة للتطبيق وتتواءم وطبيعة رأس الخيمة.