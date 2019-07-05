50 % زيادة في أسعار الأسماك برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

واصلت أسعار الأسماك في أسواق رأس الخيمة، أمس، ارتفاعها بأكثر من 50 %، مقارنة بأسعارها خلال الفترة الماضية، وعزت جمعية الصيادين الأمر إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وهروب الأسماك إلى الأعماق البحرية البعيدة، وشهدت أسواق الإمارة عودة أسماك «القرش»، والتي سجلت 100 درهم للحبة زنة 2.5 كيلوغرام.

وطالب مستهلكون بتكثيف الرقابة على التجار في الأسواق لمنع ارتفاع الأسعار، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يقل المعروض من أنواع الأسماك المختلفة قبل يومين من نهاية الأسبوع، مشيرين إلى ضرورة وضع تسعيرة يومية لإلزام التجار بها.

نقص

ومن جانبهم، أكد التجار وأصحاب طاولات البيع في أسواق الإمارة، أن ارتفاع الأسعار خارج عن إرادتهم، نتيجة لنقص المحصول اليومي الناتج عن تراجع رحلات الصيد البحري من قبل الصيادين، مشيرين إلى أن الرقابة موجودة فعلياً من الجهات المعنية على منصة المزادات، والتي ترتفع فيها الأسعار نتيجة للمضاربة بين التجار للاستحواذ على الأسماك الطازجة، والتي يفضلها الزبائن عن الأسماك المستوردة.

تدخل

وإلى ذلك، أكد حميد الزعابي نائب رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة أن: «الصيادين يتكبدون خسائر طائلة على مدار العام، مع ارتفاع الأمواج البحرية في فصل الشتاء، وهجرة الأسماك السطحية في فصل الصيف، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، فيما لجأ أغلب الصيادين إلى إعطاء إجازة طويلة لعمالهم».