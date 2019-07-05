«كهرباء دبي» تكرم موظفيها المتميزين

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي حفلاً لتكريم موظفيها المتميزين خلال النصف الأول من العام الجاري، بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس في الهيئة.

وكرم الطاير 37 موظفاً في فئات: «الموظف المبتكر» و«الموظف المتميز في المجال الإشرافي» و«الموظف المتميز في المجال التقني والفني» و«الموظف المتميز في المجال التخصصي» و«الموظف المتميز في المجال الميداني» و«الموظفون المتميزون الجدد» و«الجندي المجهول» إضافة إلى المبادرة الإدارية المبتكرة. كما تم تكريم قطاعات الهيئة التي فازت في جائزة أسبوع الصحة والسلامة 2018.

انجازات

وقال الطاير: «نفخر أن تكون الهيئة جزءاً من إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، حيث أكد سموه أن رفع جودة الحياة في دولتنا مستمر لجعل الإمارات وطن السعادة الأول عالمياً».

وأضاف:«تقديراً لجهودها، حصدت الهيئة أكثر من 190 جائزة محلية وعالمية مرموقة على مدى السنوات الـ 4 الماضية، وحافظت الدولة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثاني على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019 والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم، وبعلامة كاملة في جميع مؤشرات المحور».

سبق

وأشار الطاير إلى أن الهيئة حققت سبقاً عالمياً في شهر إبريل الماضي تمثل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي «LEED»، بحسب تصنيف المدن العالمية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون بذلك أول مدينة في العالم العربي والشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة .

واختتم الطاير بالقول: «نحرص في الهيئة على الاستثمار في كوادرنا انطلاقاً من إيماننا بأن موظفينا هم العنصر الأهم في تحقيق النجاح، وطورت الهيئة جوائز التميز الداخلية سعياً منها إلى تشجيع روح المنافسة الإيجابية بين الموظفين».

وبدوره قال المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي:«يأتي تكريم الموظفين المتميزين ضمن استراتيجية الهيئة لتقدير المتميزين والمبدعين من كوادرها البشرية الذين يسهمون في تعزيز تنافسية الهيئة وتطوير الخدمات التي تحقق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام، وحرص القيادة العليا للهيئة على توفير بيئة عمل محفزة تسهم في ترسيخ الإبداع والابتكار وتشجع التنافس الإيجابي بين الموظفين».