9 إلى 12 ذي الحجة إجازة العيد لـ«الاتحادية» و«الخاص» وحكومة دبي

المصدر: أبوظبي - دبي ـ البيان

تقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك في الوزارات والجهات الاتحادية، من 9 إلى 12 من شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

جاء ذلك في التعميم الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، والذي اعتمد في البند الخامس منه أجندة العطلات الرسمية لعام 2019.

وفي الإطار ذاته أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 9 إلى 12 من شهر ذي الحجة 1440 هجرية ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك في تعميم أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مناسبات وأيام العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.

وإلى ذلك أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة عيد الأضحى المبارك لدوائر حكومة دبي ستبدأ اعتباراً من 9 إلى 12 من شهر ذي الحجة لعام 1440 هجري، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

ورفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على سموهم بموفور الصحة والعافية. وهنأت شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.